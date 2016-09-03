Турция открыла новый фронт на севере Сирии, танки республики вошли на территорию САР и направились в район города аль-Раи.

Как передает Hürriyet Daily News, фронт был открыт в рамках военной операции «Щит Евфрата». Власти Турции направили в аль-Раи танки Leopard в дополнение к ранее задействованным M60T. Кроме того, в Сирию были переброшены несколько бронемашин с противоминной защитой Kirpi.

Район боевых действий расположен в 25 км к западу от места, в котором ВС республики пересекли сирийскую границу во время первой операции на территории САР.

Напомним, операция «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. В ней участвуют около 200 военнослужащих Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, а также военно-воздушные силы, принадлежащие возглавляемой США коалиции. При этом 24 августа турецкие войска и повстанцы из поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армии (ССА) установили контроль над приграничным городом Джераблус в провинции Алеппо.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция направлена на обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы. Удары будут наноситься по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также по отрядам сирийских курдов, которых Анкара считает союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), ведущей партизанскую войну против турецких силовиков.

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