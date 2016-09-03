Эрдоган поблагодарил Путина за возобновление чартерных рейсов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил российского лидера Владимира Путина за принятое решение о возобновлении чартерных перелетов между сторонами.

Президент России напомнил о замечании, которое Реджеп Тайип Эрдоган произнес во время телефонного разговора глав двух государств. Турецкий лидер сообщил, что договоренности о восстановлении авиасообщения исполняются медленнее, чем хотелось бы. В ответ на это Владимир Путин пояснил, что распоряжение о восстановлении авиасообщение было подписано правительством РФ 28 августа, и уже 2 сентября первый чартерный рейс с российскими туристами прилетел в Турцию.

— Я, прежде всего, хочу поблагодарить. Да, действительно, чартерные рейсы начались, первый рейс был вчера, — приводит «РИА Новости» слова президента Турции в преддверии саммита G20 в китайском Ханчжоу.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что намерен обсудить с турецким лидером полномасштабное восстановление сотрудничества двух государств.

— Рад возможности встретиться, переговорить о том, как идет выполнение наших договоренностей, достигнутых в ходе вашего визита в Россию, в Санкт-Петербург, — обратился российский лидер к президенту Турции. Он также подчеркнул, что для восстановления сотрудничества еще многое предстоит сделать.

В частности, лидеры России и Турции намерены обсудить взаимодействие двух стран в энергетической сфере.

— Будет возможность рассмотреть вопросы и энергетической тематики, потому что есть некоторое развитие в этой области, — заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что существует ряд мер, которые необходимо предпринять для продвижения в этой сфере.

Напомним, авиасообщение между двумя странами было приостановлено после того, как 24 ноября 2015 года ВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24. 28 июня президент республики Реджеп Тайип Эрдоган отправил в Кремль послание, в котором извинился за инцидент и выразил заинтересованность в налаживании отношений двух государств. После разговора с турецким лидером президент России Владимир Путин поручил правительству вступить в переговоры с республикой для восстановления сотрудничества в торговле и других сферах.



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