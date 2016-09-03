СМИ: США продолжат зависеть от России в космической отрасли

Согласно докладу главного инспектора NASA, попавшего в распоряжение авторитетного американского издания, коммерческие компании SpaceX и Boeing в ближайшие годы не смогут организовать «доставку» американских астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Отсрочка исполнения проектов приведёт к тому, что Вашингтон продолжит зависеть от Москвы в космической отрасли, считает автор доклада. Программа США Space Shuttle была завершена в 2011 году, с того времени экипажи NASA добираются до МКС на российских кораблях «Союз». Однако отправка американских астронавтов на российских космических кораблях стоит недёшево: с 2012 года цена за одно место на "Союзе" выросла с $26,4 до 51 миллиона.

В докладе указывается, что программы SpaceX и Boeing выполняются с опозданием. Поэтому покупка мест у России для NASA не исключена, пишет The Washington Post.

В материале отмечается, что взрыв ракеты-носителя Falcon 9 компании Space X, о котором писали «Известия», не оказал влияния на оценку сложившейся ситуации — доклад главного инспектора NASA составлен до этого события.