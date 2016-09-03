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После взрыва ракеты SpaceX использует другие площадки для запуска

Ракета Falcon 9 со спутником связи Amos-6 взорвалась на площадке SpaceX SLC-40 на космодроме Канаверал

В официальном заявлении компании SpaceX, опубликованном в пятницу, говорится, что для запусков ракет-носителей могут быть использованы два объекта, не затронутые взрывом. Площадки «пригодны для запусков Falcon 9 и Falcon Heavy», уточняется в документе.

В сообщении  SpaceX уточняется, что для пусков есть три пусковые площадки: две в штате Флорида и одна в Калифорнии. «Мы уверены, что обе площадки могут позволить нам возобновить запуски и выполнить заявленный план по ним», — указали представители корпорации.

Планы руководства SpaceX относительно старта OSIRIS-REx через неделю после взрыва не изменились.

Глава SpaceX Илон Маск ранее заявил, что взрыв Falcon 9 со спутником связи Amos-6 произошел во время заправки ракеты топливом, ранее писали «Известия». Причины возникшей неполадки неизвестны.

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Известия // суббота, 3 сентября 2016 года

После взрыва ракеты SpaceX использует другие площадки для запуска

Ракета Falcon 9 со спутником связи Amos-6 взорвалась на площадке SpaceX SLC-40 на космодроме Канаверал

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