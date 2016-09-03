После взрыва ракеты SpaceX использует другие площадки для запуска

Ракета Falcon 9 со спутником связи Amos-6 взорвалась на площадке SpaceX SLC-40 на космодроме Канаверал
В официальном заявлении компании SpaceX, опубликованном в пятницу, говорится, что для запусков ракет-носителей могут быть использованы два объекта, не затронутые взрывом. Площадки «пригодны для запусков Falcon 9 и Falcon Heavy», уточняется в документе.
В сообщении SpaceX уточняется, что для пусков есть три пусковые площадки: две в штате Флорида и одна в Калифорнии. «Мы уверены, что обе площадки могут позволить нам возобновить запуски и выполнить заявленный план по ним», — указали представители корпорации.
Планы руководства SpaceX относительно старта OSIRIS-REx через неделю после взрыва не изменились.
Глава SpaceX Илон Маск ранее заявил, что взрыв Falcon 9 со спутником связи Amos-6 произошел во время заправки ракеты топливом, ранее писали «Известия». Причины возникшей неполадки неизвестны.
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