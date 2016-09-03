Масштабные сборы резервистов начались в ВС Украины

В армейских мероприятиях примут участие около 8 тыс. человек
Вооруженные силы Украины в субботу начали масштабные сборы резервистов, около 8 тыс. человек будут участвовать в мероприятиях с участием всех оперативных командований в пяти областях страны. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минобороны.
После смены дислокации в учения будут разделены на практическую и теоретическую части, они пройдут на полигонах и в учебных центрах. В пресс-службе военного ведомства Украины отметили, что подразделения, укомплектованные по смешанному типу, в которые кроме резервистов войдут действующие военнослужащие, проведут учения и отработают боевую стрельбу, передает РИА «Новости».
Целью учений названа «отработка механизма оперативного доукомплектования частей и соединений силами резерва в случае агрессии».
Отметим, что согласно сообщению Минобороны, сборы позволят повысить боевую подготовку резервистов, которые в течение года по мобилизации участвовали в военных действиях в Донбассе.
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