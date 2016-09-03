Подозреваемой в убийстве ребенка в Иваново предъявлено обвинение

Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об аресте
Следователи предъявили обвинение женщине, подозреваемой в похищении и убийстве внебрачной двухлетней дочери своего супруга, сообщает СУ СК РФ по области.
Отмечается, что сама женщина вину не признает, передает РИА «Новости».
Как писали «Известия», в пятницу неизвестная женщина похитила из коляски двухлетнего ребенка, когда бабушка, гулявшая с ней, отлучилась. Момент похищения малолетнего ребенка попал в объективы видеокамер, установленных на близлежащих зданиях.
Тело девочки в реке парка «Харинка» обнаружили сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» около 19.00 в тот же день.
Следователи полагают, что убийство ребенка совершено на почве ревности: девочка была внебрачной дочерью мужа обвиняемой. В ближайшие часы следствие намерено заявить ходатайство в суд об аресте обвиняемой в убийстве девочки.
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