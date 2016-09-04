По факту стрельбы в Екатеринбурге возбуждено дело

СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту стрельбы, в результате которой в субботу в Екатеринбурге были ранены шесть человек.

«По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении регионального СК.

Там также сказано, что следователи проводят осмотр места происшествия, изымают интересующие следствие предметы, допрашивают свидетелей. В СК заверили, что сотрудниками Следственного комитета и полиции принимают все необходимые меры к скорейшему раскрытию преступления «по горячим следам».

Как писали «Известия», 3 сентября при стрельбе из огнестрельного оружия в Екатеринбурге получили ранения шесть человек. Се они доставлены в больницы. По некоторым сведениям, среди раненых может быть несовершеннолетний.