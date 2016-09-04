Сирийские повстанцы при поддержке Турции отбили 10 деревень у ИГИЛ

Свободная сирийская армия намерена теперь двинуться к городу Джераблус, где турецкие танки впервые вошли в Сирию
Свободная сирийская армия (ССА) при помощи танковых соединений армии Турции выбила боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) из 10 деревень в провинции Алеппо в Сирии.
Освобожденные деревни расположены на востоке и юге от города Аль-Раи. Он был занят после многомесячного противостояния ИГИЛ, сообщает BBC.
Повстанцы ССА заявили, что начнут освобождение деревень в направлении города Джераблус, расположенном в районе, откуда началась турецкая операция в Сирии.
Напомним, операция «Щит Евфрата» началась 24 августа на севере Сирии. В ней участвуют около 200 военнослужащих Вооруженных сил Турции и 150 бойцов спецназа, а также военно-воздушные силы, принадлежащие возглавляемой США коалиции. При этом 24 августа турецкие войска и повстанцы из поддерживаемой Анкарой Сирийской свободной армии (ССА) установили контроль над приграничным городом Джераблус в провинции Алеппо.
По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, военная операция направлена на обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы. Удары будут наноситься по боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а также по отрядам сирийских курдов, которых Анкара считает союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК), ведущей партизанскую войну против турецких силовиков.
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