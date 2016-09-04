Режим ЧП объявлен в Оклахоме после землетрясения

Сильные подземные толчки были зафиксированы в субботу в округе Пауни, где проживают около 2 тыс. человек
Режим чрезвычайного положения вводится в округе Пауни штата Оклахома в США после сильного землетрясения, произошедшего в субботу, заявил губернатор Мэри Фэллин.
Указ о режиме ЧП позволит округу как попросить о помощи федеральные власти, так и сделать приобретения для ликвидации последствий. Власти штата также распорядились закрыть 37 скважин, которые могли вызвать землетрясения из-за перекачиваемых ими сточных вод, передает РИА «Новости» со ссылкой на AP.
Как писали «Известия», землетрясение силой 6,5 произошло в субботу в Оклахоме всего в 14 км от города Пауни, в котором рухнуло одно из зданий и пострадала инфраструктура.
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