Пучков и Миклушевский осмотрели пострадавшие районы Приморья

Глава МЧС РФ Владимир Пучков совместно с губернатором Приморского края Владимир Миклушевский с вертолета осмотрел наиболее пострадавшие от тайфуна «Лайонрок» районы.

В ходе облета они приземлились в поселке Кроуновка, который оказался отрезан из-за обрушения моста через реку. Министр и губернатор пообщались с местными жителями и осмотрели рухнувший мост, передает ТАСС.

Пучков сообщил жителям, что решения о компенсациях уже приняты, их выплата начнется в ближайшее время. Пострадавшая инфраструктура будет восстановлена в 2017 году, отметил он. Пучков также пообещал решить вопрос организации учебного процесса для детей.

В поселке в настоящее время проходит эвакуация жителей, которых вывозят на плавающих транспортных средствах.

Кроме этого, по словам Пучкова, группа спасателей будет усилена.

«Отравляем из Сибири дополнительные группы спасателей, а также курсантов академии. Планируйте переброску», - сказал глава МЧС.

Представитель департамента здравоохранения администрации Приморья Ксения Гусенцова сообщила, что сейчас более 120 тяжелых больных готовят к срочной эвакуации из зоны паводка в Приморском крае. Все они — пациенты больницы восстановительного лечения «Евгеньевская», расположенной в Ольгинском районе, а также реабилитационного центра «Чистоводное» Лазовского района. Их будут вывозить сегодня вертолетами МЧС.

На Приморье 31 августа обрушился тайфун «Лайонрок». В регионе был объявлен режим ЧС федерального уровня: подтоплены более 2,5 тыс. домов, размыты дороги, нарушено энергоснабжение, разрушено девять мостов.

Из-за подмыва и затопления дорог 17 населенных пунктов в семи районах Приморского края остались без коммуникаций.

«Известия» ранее писали, что доклад о чрезвычайной ситуации в Приморском крае выслушал президент Владимир Путин.