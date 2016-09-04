Прощание с погибшим главой МЧС Приморья пройдет во Владивостоке

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Прощание с начальником Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковником Олегом Федюрой, трагически погибшем при спасении людей, пройдет 5 сентября во Владивостоке.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, проститься с полковником смогут все желающие в Приморской краевой филармонии в центре города, передает ТАСС.

«Прощание с трагически погибшим состоится 5 сентября в Приморской краевой филармонии», - сказали в пресс-службе.

Как писали «Известия», 2 сентября стало известно о гибели начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Олега Федюры, который, по отзывам его коллег, всю жизнь спасал людей. Он погиб, помогая выбраться из тонущей машины своим коллегам.

Трагедия произошла, когда группа спасателей направлялась в село Уборка, чтобы оказать адресную помощь населению в подтопленном районе. Населенный пункт, в котором проживает более 1 тыс. человек, оказался в числе самых проблемных.

Пересекая реку Павловка в Чугуевском районе, «КамАЗ» со спасателями упал в воду и начал тонуть. Олег Федюра до последнего момента героически спасал сотрудников МЧС, попавших в беду вместе с ним. Но сам выбраться из машины он не успел.