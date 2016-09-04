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Один человек стал жертвой стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

По словам старшего помощника руководителя регионального СУСК РФ, поиски злоумышленника продолжаются

Один из пострадавших во время стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга скончался в больнице, сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

— В больнице скончался один из пострадавших. Поиски стрелка продолжаются. С учетом смерти раненого, в случае нахождения подозреваемого будет добавлена квалификация по статье «убийство», — приводит «РИА Новости» сообщение Александра Шульги.

Ранее «Известия» сообщали, что в поселке на улице Депутатской неизвестный устроил стрельбу, ранив шесть человек. По некоторым сведениям, среди пострадавших может быть несовершеннолетний. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Один человек стал жертвой стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

По словам старшего помощника руководителя регионального СУСК РФ, поиски злоумышленника продолжаются

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