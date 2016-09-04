Один человек стал жертвой стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга

По словам старшего помощника руководителя регионального СУСК РФ, поиски злоумышленника продолжаются
Один из пострадавших во время стрельбы в цыганском поселке Екатеринбурга скончался в больнице, сообщил старший помощник руководителя СУСК РФ по Свердловской области Александр Шульга.
— В больнице скончался один из пострадавших. Поиски стрелка продолжаются. С учетом смерти раненого, в случае нахождения подозреваемого будет добавлена квалификация по статье «убийство», — приводит «РИА Новости» сообщение Александра Шульги.
Ранее «Известия» сообщали, что в поселке на улице Депутатской неизвестный устроил стрельбу, ранив шесть человек. По некоторым сведениям, среди пострадавших может быть несовершеннолетний. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.