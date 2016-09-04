«Газпром» подписал контракт по подводному переходу «Силы Сибири»

«Газпром» подписал контракт с китайской компанией CNPC на строительство подводного перехода газопровода «Сила Сибири» через реку Амур, указано в сообщении энергетической компании.

«Согласно контракту, прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки. Подрядчиком работ является China Petroleum Pipeline — трубопроводное бюро CNPC», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

EPC-соглашение (Engineering, procurement and construction) было подписано председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем совета директоров CNPC Ваном Илинем на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Читайте также:



«Газпром» и Турция договорились о судьбе «Турецкого потока»