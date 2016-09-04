Лавров проводит встречу с Керри на полях саммита G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят встречу на полях саммита G20 в китайском Ханчжоу.

Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что председатели внешнеполитических ведомств двух стран могут провести двустороннюю встречу «на полях» саммита G20, если Вашингтон добьется размежевания умеренной оппозиции и террористов в Сирии.

По словам Сергея Лаврова, стороны с начала 2016 года провели уже более 40 переговоров. Он назвал такое количество бесед беспрецедентным.

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