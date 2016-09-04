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Через 65 лет человечество может лишиться зёрен кофе

Исследователи из Института климата в Сиднее полагают, что деревья, на которых растут кофейные зёрна, погибнут к 2080 году

Человечество уже к 2080 году может остаться без кофейных зёрен. Растения, на которых произрастают зёрна, погибнут из-за нескольких факторов, доказали исследователи из Института климата в Сиднее, Австралия.

Первым фактором, который погубит деревья, станет повышение средней температуры воздуха. Другими причинами вымирания растений названы паразиты и грибки. Кроме этого, площадь земли, подходящей для культивирования кофейных деревьев, к 2050 году сократится в два раза.

Исчезновение кофейных деревьев скажется не только на любителях кофе, уверены эксперты. От урожаев кофейных зёрен зависят экономики около 70 государств.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Через 65 лет человечество может лишиться зёрен кофе

Исследователи из Института климата в Сиднее полагают, что деревья, на которых растут кофейные зёрна, погибнут к 2080 году

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Анатолий Вассерман

публицист

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