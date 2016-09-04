Армия освободила в Алеппо стратегические территории

Правительственными войсками от боевиков полностью освобождены территории школы ВВС и тылового училища на юге Алеппо
Правительственные войска Сирии и отряды ополчения полностью освободили от боевиков территории школы ВВС и тылового училища, расположенных на юге Алеппо.
В ночь на воскресенье начался штурм территорий высших военных заведений. Сначала сирийской армии удалось отрезать путь снабжения боевиков, а затем продолжилось наступление на территории училищ.
Одновременно позиции боевиков штурмовали отряды национальной гвардии, регулярных войск и ополчения. «Школа ВВС и училище тыла наши. Остается зачистить артиллерийское. Это важный и стратегический этап по освобождению всего города Алеппо от террористов», —цитирует «РИА Новости» командира отряда ополчения «Лива аль-Кудс».
После освобождения территорий училищ правительственные войска смогут начать штурм позиций террористов в квартале Рамусе на юге Алеппо.
«Известия» ранее писали, что сирийские повстанцы при поддержке Турции отбили 10 деревень у террористов.
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