Путин: отток капитала в РФ сократился в пять раз

Президент России сообщил, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась и сейчас наблюдается хоть и небольшой, но рост промышленного производства и других показателей
Президент России Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в стране стабилизировалась, удалось сохранить резервы и при этом по сравнению с 2015 годом отток капитала в стране сократился в пять раз. Такое заявление российские лидер сделал на первом заседании саммита G20.
Вместе с тем глава государства назвал скромными усилия по восстановлению экономики в стране.
«Что касается нашей страны России, то мы оцениваем наши усилия как недостаточные, скромные. Но наша экономика всё-таки стабилизировалась. У нас сохранились резервы, существенно сократили отток капитала. По сравнению с прошлым годом отток капитала сократился в пять раз. Снижена инфляция в два раза. Дефицит бюджета — 2,6%. Безработицу мы удерживаем на достаточно низком уровне — 5,7%. Внешний долг сохраняется на достаточно низком уровне — всего двенадцать с небольшим процентов», — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Путина.
Российский лидер отметил, что сейчас многие мировые лидеры говорят о проблемах, с которыми сталкивается мир. Но, по мнению президента РФ, одновременно с этим можно наблюдать «хоть и медленное, однако положительное восстановление экономик».
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что в России фиксируется небольшой, но рост промышленного производства и других показателей.
— Планируем и дальше снижать бюджетный дефицит, продолжить работу по снижению зависимости доходов бюджета от экспорта углеводородов. Продолжить взвешенную политику по обеспечению макроэкономической стабильности. Продолжим и реализацию улучшения делового климата, — заявил президент.
Первое заседание саммита G20 открыл председатель КНР Си Цзиньпин
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