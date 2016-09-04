Обама сам предложил Путину провести встречу в Ханчжоу

Американский лидер Барак Обама сам подошел к президенту США Владимиру Путину и предложил провести встречу. Ранее сообщалось, что встреча Путина и Обамы состоится на полях саммита «группы двадцати» в Ханчжоу в понедельник, 5 сентября.

Об инициативе Обамы рассказал журналистам источник в российской делегации. «Обама подошел к Путину и предложил (встретиться)», — приводит слова источника ТАСС.

«Известия» ранее сообщили, что формат беседы Путина и Обамы еще не определен.