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Обама сам предложил Путину провести встречу в Ханчжоу

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Об инициативе американского президента сообщил источник в правительственной делегации

Американский лидер Барак Обама сам подошел к президенту США Владимиру Путину и предложил провести встречу. Ранее сообщалось, что встреча Путина и Обамы состоится на полях саммита «группы двадцати» в Ханчжоу в понедельник, 5 сентября.

Об инициативе Обамы рассказал журналистам источник в российской делегации. «Обама подошел к Путину и предложил (встретиться)», — приводит слова источника ТАСС.

«Известия» ранее сообщили, что формат беседы Путина и Обамы еще не определен.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Обама сам предложил Путину провести встречу в Ханчжоу

Об инициативе американского президента сообщил источник в правительственной делегации

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