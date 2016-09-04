Песков: Путин и Обама договорились провести встречу 5 сентября

Президенты РФ и США Владимир Путин и Барак Обама проведут встречу 5 сентября, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



«Лидеры условились провести встречу завтра», — приводит «РИА Новости» заявление пресс-секретаря.

По его словам, формат беседы еще не был определен. Встреча может пройти в кулуарах форума G20 или в полном формате.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что встреча лидеров двух стран могла пройти сегодня на полях саммита «группы двадцати».

Напомним, саммит G20 проходит в китайском городе Ханчжоу. Сегодня его открыл председатель КНР Си Цзиньпин.

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