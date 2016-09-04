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СМИ: Обама сам отклонил предоставление ему трапа в аэропорту Ханчжоу

Ранее в Сети появились кадры, как президент США покидает самолет по запасной лестнице, находящейся в хвосте самолета

США отклонили предложение властей Китая предоставить американскому лидеру Бараку Обаме, прибывшему на саммит «группы двадцати» в Ханчжоу, трап с красной ковровой дорожкой.

Вашингтону не понравилось, что водитель трапа не разговаривает по-английски и не понимает инструкции сотрудников службы безопасности президента США. Китай предложил услуги переводчика, который сидел бы за водителем, но США данный вариант не устроил. В итоге американцы отказались от предоставления трапа, а Обама покинул самолет по запасной лестнице, расположенной в хвосте «борта №1».

Издание South China Morning Post со ссылкой на чиновника из МИД Китая обращает внимание, что Бараку Обаме предоставили красную ковровую дорожку. По ней президент США прошел от запасной лестницы самолета до личного лимузина.

Когда Обама покинул самолет, сотрудники китайского протокола запретили американским журналистам из президентского пула приближаться к нему и делать снимки, ранее сообщили «Известия».

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

СМИ: Обама сам отклонил предоставление ему трапа в аэропорту Ханчжоу

Ранее в Сети появились кадры, как президент США покидает самолет по запасной лестнице, находящейся в хвосте самолета

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