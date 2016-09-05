Отдыхающие недовольны услугами туроператоров

В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне. Она работает с конца апреля, и на нее могут обращаться граждане, столкнувшиеся с трудностями во время отдыха как на территории России, так и за рубежом.



Наибольшее количество жалоб — 40% — были связаны с некачественными услугами, оказанными туроператорами. В них часто указывалось на несоответствие реально оказанных услуг тому, что обещал туроператор.



Четверть туристов жаловались на проблемы с инфраструктурой на отдельных курортах, в частности, с доступностью пляжей и рекреационных зон. К примеру, в крымском поселке «Симеиз» администрация местного санатория перекрыла доступ к городскому пляжу «Башмак». Проблему решили после вмешательства Общественной палаты.



Многие обращались с проблемами по поводу возврата средств или заменой туров в связи с нестабильной ситуацией в стране, в которую они собирались ехать на отдых, в первую очередь это касалось Турции и Туниса.

— Мы вынуждены констатировать, что есть проблемы с туроператорами, — заявила «Известиям» председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. — Где-то предоставляют некачественные услуги, где-то они не соответствуют заявленным. Надо повышать ответственность туроператоров, чтобы они внимательно выбирали партнеров, прежде чем предлагать услуги. Особенно это касается туров по России — нужно самим приезжать в отели и внимательнее смотреть, какие услуги там оказывают.

По ее словам, в целом жаловаться туристы стали несколько меньше, однако гораздо больше обращений связано с отдыхом внутри России. В нынешнем сезоне это стало самым популярным направлением, на родине отдохнул каждый третий отпускник. И очень часто люди, приехав на Черноморское побережье, выясняли, что качество услуг ниже, чем заявлял туроператор.

Елена Сутормина констатировала, что, хотя в целом уровень сервиса на российских курортах за последние годы вырос, предстоит еще немало сделать.

— Российский турист уже многое видел, и нужно подтягивать уровень, предоставлять новые виды услуг, экскурсии. Из-за объективных причин многие люди в этом году не могли выехать за рубеж. Но теперь чартерные рейсы возобновились, и туроператорам, организующим отдых в России, не надо думать, что туристам некуда деваться. Иначе они столкнутся с ситуацией, когда люди один раз поедут, а второй раз туда уже не вернутся, — заключила председатель комиссии ОП.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) итоги сезона пока не подвели.

Однако, как сообщила «Известиям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, в прошлом году 25% тех, кто путешествовал по России, остались совершенно недовольны отдыхом.

— Качество сервиса по-прежнему оставляет желать лучшего. В этом смысле больше жалуются на крымские курорты, чем на курорты Краснодарского края, — сказала Майя Ломидзе.



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