Отпускники потратили 45–65 тыс. рублей на человека

Средняя стоимость отдыха у российских отпускников составила в нынешнем сезоне 45–65 тыс. рублей, сообщил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Она примерно одинакова у отдыхавших за рубежом и на родине, отметил он. Однако различается структура трат: в зарубежных поездках у отдыхающих, как правило, больше расходы на перелет, а на российских курортах они больше тратят на рестораны и покупки.

Примерно столько же тратили россияне на отдых в прошлом году, отметил Юрий Барзыкин. И с учетом того, что цены выросли на 10–15%, а отдыхать меньше не стали, это означает, что отдыхающие стали экономнее — они выбирают более дешевые отели, рестораны и магазины. Ну и более внимательно относятся к тому, за что платят деньги. Особенно это заметно в Крыму.

— Наш потребитель изменился, — заявил Юрий Барзыкин. — Он стал более зрелым, взыскательным — потому что сам платит. И он хочет получить по полной. Выход на рынок в конце сезона Турции стимулирует российский бизнес и заставит лучше работать в условиях конкурентной среды. «Если туда не едут, поедут к нам» — хороший тезис, но этот фактор может сработать один сезон, а в следующем уже нет.

— Зарубежный туристический пакет более организован и предсказуем для туристов, — прокомментировал «Известиям» эксперт Общественной палаты по туризму Роман Бобылев. — Сейчас Греция, Болгария, ряд отелей в других европейских странах заработали по системе «всё включено». Люди понимают, что если они едут по этой системе, то это более или менее прогнозируемый отдых. У нас это, к сожалению, пока непредсказуемо. Может оказаться так, что система «всё включено» — это отель на Черном море, где по утрам дают кашу, какой-то компот и скудный обеденный или ужинный стол. Конечно, всё зависит от категории отеля, но попасть в неприятную ситуацию всё-таки можно. Поэтому отдых в России с точки зрения финансов сложно спрогнозировать. Многие туристы, покупающие дешевые туры по России, столкнулись с тем, что вынуждены тратить много денег на питание.

Что касается экономии среди российских туристов, то, по словам эксперта, это свойственно туристам со средним достатком.

— У нас всегда есть крайности — например, те, кто, покупает самые дешевые зарубежные туры, в которые включены только завтраки, питаются весь день продуктами, вынесенными с завтрака, — рассказал Роман Бобылев. — Есть и другая категория — те, кто ни в чем себя не ограничивает, несмотря на все кризисы. А те, кто стал экономить, — это туристы, которые привыкли раньше ездить в Турцию и Египет.

Юрий Барзыкин сообщил, в этом году вырос турпоток в Грецию, на Кипр, в Испанию и Италию. Однако самым популярным направлением стали российские берега. По его оценкам, внутренний туризм в России вырос на 15%, а по Крыму рост составил более 26%. Причем если раньше поток на внутреннем рынке подпитывался в основном ценовой конъюнктурой, то сейчас играют роль и другие факторы: «россияне оценили различные предложения и рекреационный потенциал и могли посмотреть и на свою страну». Около 70% тех, кто отдыхал в этом году в Крыму и Краснодарском крае, признались, что готовы приехать снова.

— Красная Поляна позапрошлым летом была заполнена на 25%, а сейчас — полностью. И люди довольны, потому что не так душно и жарко, размещение дешевле. В Крыму произошла своего рода диверсификация турпотока. Если раньше 90% отдыхающих ехали в Ялту, Алушту и Гурзуф, то сейчас туристы распределяются более равномерно. Так что внутренний рынок сформировался и динамика высокая, — констатировал вице-президент РСТ.