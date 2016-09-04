Новости, деловые новости - Известия
Воскресенье,
4 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Умер второй раненый при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга

Комментарии 1

Неизвестный устроил стрельбу около 17.00 3 сентября на улице Депутатской в Ленинском районе Екатеринбурга

От полученных ранений скончался второй пострадавший в результате стрельбы, произошедшей в субботу в цыганском поселке Екатеринбурга.

Неизвестный устроил стрельбу около 17.00 3 сентября на улице Депутатской в Ленинском районе Екатеринбурга. «Известия» писали, что утром в воскресенье в больнице умер один из раненых. Всего пострадали девять человек, следствие возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

Пострадавшим от 17 до 34 лет, все раненые госпитализированы. Погибшим было 28 и 27 лет, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Свердловской области.

В настоящее время уголовное дело переквалифицировано как «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».

Написать комментарий
Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

Умер второй раненый при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга

Неизвестный устроил стрельбу около 17.00 3 сентября на улице Депутатской в Ленинском районе Екатеринбурга

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке