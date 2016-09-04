Умер второй раненый при стрельбе в цыганском поселке Екатеринбурга

От полученных ранений скончался второй пострадавший в результате стрельбы, произошедшей в субботу в цыганском поселке Екатеринбурга.

Неизвестный устроил стрельбу около 17.00 3 сентября на улице Депутатской в Ленинском районе Екатеринбурга. «Известия» писали, что утром в воскресенье в больнице умер один из раненых. Всего пострадали девять человек, следствие возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

Пострадавшим от 17 до 34 лет, все раненые госпитализированы. Погибшим было 28 и 27 лет, говорится в сообщении Следственного управления СКР по Свердловской области.

В настоящее время уголовное дело переквалифицировано как «убийство двух лиц» и «незаконный оборот оружия».