Путин и Олланд обсудят двусторонние отношения на полях саммита G20

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Олландом заявил, что планирует обсудить двусторонние отношения и актуальные вопросы, в разрешении которых заинтересованы Москва и Париж.

«Будет возможность поговорить по двусторонним отношениям и по проблемам, которые мы считаем острыми и в разрешении которых принимаем участие», — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Путина. Он пояснил, что сегодня участники саммита долго обсуждали международные экономические проблемы и теперь у лидеров двух стран появилась возможность обсудить «маленькие и скромные вопросы, касающиеся Франции и России».

В частности, Франсуа Олланд выразил желание обсудить подготовку визита Владимира Путина во Францию, который должен пройти в октябре.

«Дорогой Владимир, я сам хотел лично увидеться с вами в рамках этой «двадцатки», потому что политические проблемы имеют экономические последствия. Поскольку когда есть войны, конфликты, терроризм, беженцы — всё это имеет последствия для экономик, не говоря уже о страданиях, которые испытывают народы, которые сталкиваются с такой проблемой. К тому же я хотел бы обсудить подготовку визита, который вы планируете совершить во Францию в октябре», — заявил французский лидер. Он также пояснил, что в рамках визита Владимира Путина будет проведен ряд символических мероприятий, в частности, открытие российского центра.

Кроме того, Франсуа Олланд заявил о желании обсудить с президентом РФ урегулирование кризиса на Украине, дальнейшее взаимодействие в «нормандском формате», а также ситуацию в Сирии.

«Что касается Украины, то необходимо взаимодействие в рамках «нормандского формата», что касается Сирии, то здесь мы должны вести дело к полноценному диалогу, несмотря на то что со всех сторон были приняты определенные военные решения, мы должны вести дело к решению этого кризиса политическими методами», — подчеркнул президент Франции.

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