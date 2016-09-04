Путин и Олланд обсудят двусторонние отношения на полях саммита G20

Кроме того, лидеры России и Франции затронут тему урегулирования украинского и сирийского кризисов
Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим французским коллегой Франсуа Олландом заявил, что планирует обсудить двусторонние отношения и актуальные вопросы, в разрешении которых заинтересованы Москва и Париж.
«Будет возможность поговорить по двусторонним отношениям и по проблемам, которые мы считаем острыми и в разрешении которых принимаем участие», — приводит «РИА Новости» заявление Владимира Путина. Он пояснил, что сегодня участники саммита долго обсуждали международные экономические проблемы и теперь у лидеров двух стран появилась возможность обсудить «маленькие и скромные вопросы, касающиеся Франции и России».
В частности, Франсуа Олланд выразил желание обсудить подготовку визита Владимира Путина во Францию, который должен пройти в октябре.
«Дорогой Владимир, я сам хотел лично увидеться с вами в рамках этой «двадцатки», потому что политические проблемы имеют экономические последствия. Поскольку когда есть войны, конфликты, терроризм, беженцы — всё это имеет последствия для экономик, не говоря уже о страданиях, которые испытывают народы, которые сталкиваются с такой проблемой. К тому же я хотел бы обсудить подготовку визита, который вы планируете совершить во Францию в октябре», — заявил французский лидер. Он также пояснил, что в рамках визита Владимира Путина будет проведен ряд символических мероприятий, в частности, открытие российского центра.
Кроме того, Франсуа Олланд заявил о желании обсудить с президентом РФ урегулирование кризиса на Украине, дальнейшее взаимодействие в «нормандском формате», а также ситуацию в Сирии.
«Что касается Украины, то необходимо взаимодействие в рамках «нормандского формата», что касается Сирии, то здесь мы должны вести дело к полноценному диалогу, несмотря на то что со всех сторон были приняты определенные военные решения, мы должны вести дело к решению этого кризиса политическими методами», — подчеркнул президент Франции.
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