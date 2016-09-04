В Киеве задержали подозреваемых в поджоге здания телеканала «Интер»

Тушение пожара продолжается, сотрудники телеканала, не успевшие эвакуироваться, находятся на крыше здания
Шесть человек задержаны в Киеве в связи с пожаром в одном из зданий телеканала «Интер» на улице Щусева. Молодые люди пришли к зданию телеканала днем в воскресенье, начали расставлять палатки и жечь покрышки, сообщили «Известия».
Спустя некоторое время в здание полетели дымовые шашки, а очевидцы, рассказывающие о беспорядках в соцсетях, упоминают и бутылки с горючей смесью. В итоге в здании телеканала начался пожар, сам «Интер» сообщает об уничтожении телевизионной студии.
Тушение пожара продолжается, сотрудники, не успевшие эвакуироваться, находятся на крыше здания. Около горящего здания дежурят сотрудники полиции и медики «скорой».
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