В Киеве задержали подозреваемых в поджоге здания телеканала «Интер»

Шесть человек задержаны в Киеве в связи с пожаром в одном из зданий телеканала «Интер» на улице Щусева. Молодые люди пришли к зданию телеканала днем в воскресенье, начали расставлять палатки и жечь покрышки, сообщили «Известия».

Спустя некоторое время в здание полетели дымовые шашки, а очевидцы, рассказывающие о беспорядках в соцсетях, упоминают и бутылки с горючей смесью. В итоге в здании телеканала начался пожар, сам «Интер» сообщает об уничтожении телевизионной студии.



Тушение пожара продолжается, сотрудники, не успевшие эвакуироваться, находятся на крыше здания. Около горящего здания дежурят сотрудники полиции и медики «скорой».