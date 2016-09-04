По факту крушения самолета под Рязанью начата доследственная проверка

По факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, в результате которого погиб пилот, начата доследственная проверка.

«По данному факту… организована доследственная проверка, на месте крушения работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — приводит «РИА Новости» сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Ранее «Известия» писали, что в Рязанской области погиб пилот легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку вблизи населенного пункта Листвянка Рязанского района.