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По факту крушения самолета под Рязанью начата доследственная проверка

На месте падения воздушного судна работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий

По факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, в результате которого погиб пилот, начата доследственная проверка.

«По данному факту… организована доследственная проверка, на месте крушения работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — приводит «РИА Новости» сообщение Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

Ранее «Известия» писали, что в Рязанской области погиб пилот легкомоторного самолета, совершившего аварийную посадку вблизи населенного пункта Листвянка Рязанского района.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

По факту крушения самолета под Рязанью начата доследственная проверка

На месте падения воздушного судна работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий

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