МВД Украины: здание «Интера» подожгли бывшие военные

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, на телеканал «Интер» в Киеве напали бывшие военнослужащие. Об этом украинский министр внутренних дел заявил в эфире телеканала «1+1».

«Результатом этой стычки было задымление, ив результате появился огонь на втором этаже… Это в основном в прошлом военнослужащие 30-й бригады вооруженных сил, которые объединились в таком протесте», — сказал Аваков.

Министр также добавил, что одетые в камуфляж люди с плакатами якобы протестовали у здания «Интера» против «прорусской позиции» телеканала.



Аваков отметил, что пофакту пожара возбуждено уголовное дело.

Кроме того, украинский министр внутренних дел подчеркнул, что в ближайшее время следствие решит, есть ли состав преступления в действиях экс-редактора телеканала, который якобы сотрудничал с политтехнологами из России.

Ранее «Известия» писали, что в Киеве произошло возгорание здания, в котором располагается телеканал «Интер». Пожару предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей.

За несколько часов до пожара к зданию пришла группа из нескольких десятков человек. Митингующие стали ставить палатки и поджигать автомобильные шины, принесенные с собой. Пожар в здании телеканала«Интер» начался после того, как одному из пришедших удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.