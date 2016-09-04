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Воскресенье,
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МВД Украины: здание «Интера» подожгли бывшие военные

Арсен Аваков заявил, что одетые в камуфляж люди протестовали против «прорусской позиции» телеканала

По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, на телеканал «Интер» в Киеве напали бывшие военнослужащие. Об этом украинский министр внутренних дел заявил в эфире телеканала «1+1».

«Результатом этой стычки было задымление, ив результате появился огонь на втором этаже… Это в основном в прошлом военнослужащие 30-й бригады вооруженных сил, которые объединились в таком протесте», — сказал Аваков.

Министр также добавил, что одетые в камуфляж люди с плакатами якобы протестовали у здания «Интера» против «прорусской позиции» телеканала.

Аваков отметил, что пофакту пожара возбуждено уголовное дело.

Кроме того, украинский министр внутренних дел подчеркнул, что в ближайшее время следствие решит, есть ли состав преступления в действиях экс-редактора телеканала, который якобы сотрудничал с политтехнологами из России.

Ранее «Известия» писали, что в Киеве произошло возгорание здания, в котором располагается телеканал «Интер». Пожару предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей. 

За несколько часов до пожара к зданию пришла группа из нескольких десятков человек. Митингующие стали ставить палатки и поджигать автомобильные шины, принесенные с собой. Пожар в здании телеканала«Интер» начался после того, как одному из пришедших удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.

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Известия // воскресенье, 4 сентября 2016 года

МВД Украины: здание «Интера» подожгли бывшие военные

Арсен Аваков заявил, что одетые в камуфляж люди протестовали против «прорусской позиции» телеканала

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