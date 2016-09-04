МВД Украины: здание «Интера» подожгли бывшие военные

Арсен Аваков заявил, что одетые в камуфляж люди протестовали против «прорусской позиции» телеканала
По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, на телеканал «Интер» в Киеве напали бывшие военнослужащие. Об этом украинский министр внутренних дел заявил в эфире телеканала «1+1».
«Результатом этой стычки было задымление, ив результате появился огонь на втором этаже… Это в основном в прошлом военнослужащие 30-й бригады вооруженных сил, которые объединились в таком протесте», — сказал Аваков.
Министр также добавил, что одетые в камуфляж люди с плакатами якобы протестовали у здания «Интера» против «прорусской позиции» телеканала.
Аваков отметил, что пофакту пожара возбуждено уголовное дело.
Кроме того, украинский министр внутренних дел подчеркнул, что в ближайшее время следствие решит, есть ли состав преступления в действиях экс-редактора телеканала, который якобы сотрудничал с политтехнологами из России.
Ранее «Известия» писали, что в Киеве произошло возгорание здания, в котором располагается телеканал «Интер». Пожару предшествовали беспорядки, устроенные группой молодых людей.
За несколько часов до пожара к зданию пришла группа из нескольких десятков человек. Митингующие стали ставить палатки и поджигать автомобильные шины, принесенные с собой. Пожар в здании телеканала«Интер» начался после того, как одному из пришедших удалось забросить бутылку с горючей смесью в окно первого этажа.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.