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Понедельник,
5 сентября
2016 года
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В РФ откроют предприятие, производящее жизненно необходимые лекарства

Потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ — на 20–25%, для лечения онкологических заболеваний — на 10%

8 сентября в Казани открывается лабораторно-производственное предприятие, которое, как сообщают «Известия», уже до конца года начнет выпускать лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Это препараты, применяемые в трансплантологии, для лечения ВИЧ, а также лечения онкологических заболеваний, —такролимус, цивалгани иматиниб.Речь идет о дженериках, или воспроизведенных препаратах, которые будут значительно дешевле импортных оригиналов.

По словам руководителя компании «Нанофарма Девелопмент» Ореста Ибрагимова, потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ —на 20–25%, для лечения онкологических заболеваний —на 10%.

В перечне ЖНВЛП, утвержденном правительством, —608 препаратов. 67% из них производятся в России. И как сообщил «Известиям» председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов, будет происходить дальнейшее переключение с инновационных препаратов на генерические —это мировой тренд.

Нехватки препаратов из списка ЖНВЛП сейчас в России нет. Но, несмотря на высокое качество, у них есть свои минусы. В первую очередь цена.

Врачи к дженерикам относятся сдержанно, но в целом не против их использования.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

К 2020 году Россия перейдет на отечественные дженерики

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В РФ откроют предприятие, производящее жизненно необходимые лекарства

Потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ — на 20–25%, для лечения онкологических заболеваний — на 10%

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