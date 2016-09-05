В РФ откроют предприятие, производящее жизненно необходимые лекарства

8 сентября в Казани открывается лабораторно-производственное предприятие, которое, как сообщают «Известия», уже до конца года начнет выпускать лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Это препараты, применяемые в трансплантологии, для лечения ВИЧ, а также лечения онкологических заболеваний, —такролимус, цивалгани иматиниб.Речь идет о дженериках, или воспроизведенных препаратах, которые будут значительно дешевле импортных оригиналов.

По словам руководителя компании «Нанофарма Девелопмент» Ореста Ибрагимова, потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ —на 20–25%, для лечения онкологических заболеваний —на 10%.

В перечне ЖНВЛП, утвержденном правительством, —608 препаратов. 67% из них производятся в России. И как сообщил «Известиям» председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов, будет происходить дальнейшее переключение с инновационных препаратов на генерические —это мировой тренд.

Нехватки препаратов из списка ЖНВЛП сейчас в России нет. Но, несмотря на высокое качество, у них есть свои минусы. В первую очередь цена.

Врачи к дженерикам относятся сдержанно, но в целом не против их использования.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

К 2020 году Россия перейдет на отечественные дженерики