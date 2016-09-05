К 2020 году Россия перейдет на отечественные дженерики

8 сентября в Казани открывается лабораторно-производственное предприятие, которое уже до конца года начнет выпускать лекарства из списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Это препараты, применяемые в трансплантологии, для лечения ВИЧ, а также лечения онкологических заболеваний, — такролимус, цивалган и иматиниб. Речь идет о дженериках, или воспроизведенных препаратах, которые будут значительно дешевле импортных оригиналов.

По словам руководителя компании «Нанофарма Девелопмент» Ореста Ибрагимова, потенциально мощностей предприятия достаточно, чтобы обеспечить потребность в препаратах для трансплантологии до 50%, для лечения ВИЧ — на 20–25%, для лечения онкологических заболеваний — на 10%.

— Перечисленные лекарства относятся к категории воспроизведенных препаратов. Они воспроизведены в России, но уже по новой рецептуре и по новой технологии, самой современной, — пояснил «Известиям» Орест Ибрагимов. — На сегодня правительство ставит задачу импортозамещения и создания в России производства, которое могло бы избавить государство от непосильного бремени оплаты всех лекарств из списка жизненно важных.

В перечне ЖНВЛП, утвержденном правительством, — 608 препаратов. 67% из них производятся в России. И как сообщил «Известиям» председатель комиссии по вопросам обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Общественного совета при Минздраве РФ Давид Мелик-Гусейнов, будет происходить дальнейшее переключение с инновационных препаратов на генерические — это мировой тренд.

— Дженерики — это хорошо, это моя позиция. Если в стране есть дженерики, то надо в первую очередь использовать их. Если их нет или они не такие эффективные, то, конечно, надо подключать новые технологии и создавать инновационные препараты, — считает Давид Мелик-Гусейнов. — Но если дженерики есть, то обычно государство и потребитель переключаются на их использование. В первую очередь чтобы сэкономить и потратить меньше денег на лечение. Это нормально. Во всем мире такая практика, и Россия здесь не исключение.

Как утверждает Орест Ибрагимов, препараты, произведенные в Казани, будут на 30–50% дешевле импортных оригиналов.

— Наши препараты будут стоить 30–50% от цены оригинальных препаратов. Иматиниб — примерно 25 тыс. рублей. А оригинальный препарат гливек — 50–70 тыс. рублей за упаковку. Цивалган будет продаваться на 30–40% дешевле оригинала — вальцита. А такролимус будет на 50% дешевле оригинального препарата програф, — пояснил Орест Ибрагимов. — Эти воспроизведенные препараты прошли все этапы доклинических испытаний и клинические испытания, доказав свою полную сопоставимость с оригинальными. Они ни в чем не уступают импортным лекарствам и побочных эффектов у них не больше, чем у оригинальных. Помимо этих трех препаратов, в течение 2017–2018 годов мы запустим производство еще девяти наименований — три препарата для лечения ВИЧ, один, применяемый при трансплантации, и пять противоопухолевых.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, такие предприятия, как в Казани, будут открываться в разных регионах, поскольку государством поставлена задача к 2020 году на 90% заменить импортные жизненно важные лекарства отечественными. Причем речь идет вовсе не о предприятиях-гигантах.

— Что касается российских дженериков и российских заводов, то такие проекты до 2020 года будут активно появляться по всей стране, в самых разных местах. И в Татарстане, и за Уралом должно быть открыто очень много таких предприятий. Они не очень большие, это не градообразующие гиганты. Это заводы по производству ограниченного и очень специфического ассортимента, — рассказал Мелик-Гусейнов. — Кто-то специализируется на онкологии, кто-то — на ВИЧ, кто-то — на туберкулезе, кто-то — на антибиотиках. И работает в своей нише. А поскольку государство запустило и целевую программу «Фарма-2020» и государственные закупки выстраивает таким образом, чтобы приоритет отдавался отечественным препаратам, то для подобного рода проектов всё складывается очень даже хорошо. Перспектива у них однозначно положительная. Поддержка российских компаний будет и дальше происходить. Поэтому перспектива у таких заводов, на мой взгляд, очень хорошая.

Нехватки препаратов из списка ЖНВЛП сейчас в стране нет, мы их импортируем. Но, несмотря на высокое качество, у них есть свои минусы. В первую очередь цена.

— Дефицита нет, этого никто ни в коем случае не допускает, но понятно, что импортные препараты более дорогие, — сказал Давид Мелик-Гусейнов. — И они более рискованные в плане использования — а вдруг какой-то импортер прекратит поставки? И дальше что? Чем лечить пациентов? Понятно, что должен быть какой-то свой производитель, который сможет выпускать такие же препараты на своих мощностях. Стратегически это правильная тактика. И тенденция будет нарастать.

Врачи к дженерикам относятся сдержанно, но в целом не против их использования.

— Конечно, в Казани будут производить дженерики. Но я не вижу проблем с ними. Мы ими пользуемся, всё вполне нормально, — сказал «Известиям» академик РАН, директор ФГБУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова», главный трансплантолог Минздрава РФ профессор Сергей Готье.



По словам Сергея Готье, лекарств пока хватает, но увеличивать их производство необходимо.



— Дополнительное производство, конечно, нужно. Мы же не остановимся на 1500 трансплантациях в год. Наверняка их будет больше, — пояснил главный трансплантолог. — А вообще всё обеспечение пациентов с трансплантациями взято под федеральный бюджет. И все они обеспечиваются по месту жительства лекарствами, которые им выписаны в тех учреждениях, где они были трансплантированы. Насколько это делается своевременно и в полной мере, я сказать не могу. Но в принципе, если брать системно, этот вопрос решен. А дженерики, которыми мы пользуемся, никаких проблем нам не доставляют.

Заместитель директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Алексей Масчан говорит, что в самих дженериках нет ничего страшного, если контролируется их качество.

— Дженерики сейчас появляются, как грибы после дождя. Что касается конкретно аналогов гливека, то, к счастью, качество легко контролируется, — рассказал Алексей Масчан. — Есть специальные маркеры, которые через 3, 6 и 12 месяцев использования препарата позволяют оценить его эффективность. Здесь ситуация в большей степени контролируема, чем в отношении других препаратов, для которых нет таких четких маркеров эффективности. Сейчас аналоги гливека выпускают два отечественных производителя и три иностранных. Что, кстати, привело к падению цены на него в три раза. Это приятно. Потому что когда я начинал работать с гливеком, лечение обходилось в $36 тыс. в год. А лечение это пожизненное. Упаковка на месяц стоила $3200. Так что при условии адекватного контроля качественные дженерики очень нужны. На них живет весь мир.

— Сегодня доля отечественной продукции в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляет более 60%, — говорит Давид Мелик-Гусейнов. — И к 2020 году она должна быть доведена до 90%. На этот счет в свое время было указание президента и премьер-министра. Поэтому доля препаратов, произведенных в России, будет увеличиваться.