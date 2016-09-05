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Понедельник,
5 сентября
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Отдыхающие жалуются на услуги, оказываемые туроператорами

В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне

В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне. Она работает с конца апреля, и на нее могут обращаться граждане, столкнувшиеся с трудностями во время отдыха как на территории России, так и за рубежом.

Наибольшее количество жалоб —40% —были связаны с некачественными услугами, оказанными туроператорами. В них часто указывалось на несоответствие реально оказанных услуг тому, что обещал туроператор.

Четверть туристов жаловались на проблемы с инфраструктурой на отдельных курортах, в частности, с доступностью пляжей и рекреационных зон. К примеру, в крымском поселке «Симеиз» администрация местного санатория перекрыла доступ к городскому пляжу «Башмак». Проблему решили после вмешательства Общественной палаты. 

Многие обращались с проблемами по поводу возврата средств или заменой туров в связи с нестабильной ситуацией в стране, в которую они собирались ехать на отдых, в первую очередь это касалось Турции и Туниса.

Более подробно читайте в эксклюзивном материале газеты «Известия»:

Отдыхающие недовольны услугами туроператоров 

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Отдыхающие жалуются на услуги, оказываемые туроператорами

В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне

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