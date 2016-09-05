Отдыхающие жалуются на услуги, оказываемые туроператорами

В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне
В Общественной палате подвели итоги горячей линии по защите прав туристов в летнем сезоне. Она работает с конца апреля, и на нее могут обращаться граждане, столкнувшиеся с трудностями во время отдыха как на территории России, так и за рубежом.
Наибольшее количество жалоб —40% —были связаны с некачественными услугами, оказанными туроператорами. В них часто указывалось на несоответствие реально оказанных услуг тому, что обещал туроператор.
Четверть туристов жаловались на проблемы с инфраструктурой на отдельных курортах, в частности, с доступностью пляжей и рекреационных зон. К примеру, в крымском поселке «Симеиз» администрация местного санатория перекрыла доступ к городскому пляжу «Башмак». Проблему решили после вмешательства Общественной палаты.
Многие обращались с проблемами по поводу возврата средств или заменой туров в связи с нестабильной ситуацией в стране, в которую они собирались ехать на отдых, в первую очередь это касалось Турции и Туниса.
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