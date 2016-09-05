СМИ: Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главой Южной Кореи Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу заявил, что правительство Китая выступает против размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.
«Неправильное решение вопроса не способствует стратегической стабильности в регионе и может обострить разногласия», - приводит агентство «Синьхуа» слова китайского лидера.
Ранее Южная Корея договорилась с США о развертывании на территории Корейского полуострова высокотехнологичной системы THAAD, предназначенной для перехвата баллистических ракет.
Согласно американо-южнокорейскому соглашению о статусе сил, Южная Корея обязана предоставить под систему THAAD землю, электроэнергию и водоснабжение. Расходы на развертывание и управление батареями ПРО возьмут на себя США.
Позже, глава южнокорейского МИД Юн Бён Се заявил, что американская противоракетная система THAAD в Южной Корее не будет направлена против России и Китая.
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