СМИ: Китай выступил против размещения ПРО США в Южной Корее

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с южнокорейским президентом Пак Кын Хе на полях саммита G20 в Ханчжоу заявил, что правительство Китая выступает против размещения в Южной Корее американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD.

«Неправильное решение вопроса не способствует стратегической стабильности в регионе и может обострить разногласия», - приводит агентство «Синьхуа» слова китайского лидера.

Ранее Южная Корея договорилась с США о развертывании на территории Корейского полуострова высокотехнологичной системы THAAD, предназначенной для перехвата баллистических ракет.

Согласно американо-южнокорейскому соглашению о статусе сил, Южная Корея обязана предоставить под систему THAAD землю, электроэнергию и водоснабжение. Расходы на развертывание и управление батареями ПРО возьмут на себя США.

Позже, глава южнокорейского МИД Юн Бён Се заявил, что американская противоракетная система THAAD в Южной Корее не будет направлена против России и Китая.

