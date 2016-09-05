«Газпром» и Турция не будут строить газопровод в Болгарию

«Газпром» не рассматривает возможность строительства газопровода в Болгарию. Российская газовая компания и ее турецкие партнеры обсуждают только строительство морского газопровода в Турцию. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Так он ответил на вопрос журналистов, может ли быть продолжена работа по проекту в прежней конфигурации — с трубой на Болгарию, сообщает «РИА Новости».

Напомним, проект строительства газопровода в Болгарию — «Южный поток» был заморожен в декабре 2014 года после того, как парламент ЕС рекомендовал Болгарии отказаться от этого проекта. Газопровод общей мощностью 63 млрд куб. м в год должны были проложить по дну Черного моря, чтобы наладить поставки газа из РФ через Болгарию на Балканы и в Италию.

Турция тем временем объявила о возобновлении строительства газопровода «Турецкий поток» после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 9 августа текущего года. Как сообщали «Известия», в конце августа Алексей Миллер и министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак договорились о завершении в кратчайшие сроки процедуры выдачи всех необходимых разрешений для начала реализации этого проекта.

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