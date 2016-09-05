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В МИД России рассказали о деталях встречи Лаврова и Керри

Главы дипломатии РФ и США обсудили взаимодействие двух стран в Сирии и другие актуальные вопросы

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с руководителем Госдепартамента США Джоном Керри обсудил взаимодействие двух стран по ликвидации террористов в Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове, Украине и в Йемене. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Было продолжено обсуждение механизмов взаимодействия наших стран в целях ликвидации окопавшихся на сирийской территории террористов, что должно помочь политическому решению многолетнего противостояния в Сирии. Рассматривались другие актуальные международные проблемы, включая конфликты на Украине и в Йемене, ситуацию в израильско-палестинском урегулировании, положение на Корейском полуострове, а также некоторые аспекты двусторонней сферы отношений», — говорится в сообщении представительства ведомства.

Напомним, ранее стало известно о встрече президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях саммита G20, в которой также приняли участие Лавров и Керри. Переговоры длились более часа. Часть беседы лидеры двух стран провели с глазу на глаз.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

В МИД России рассказали о деталях встречи Лаврова и Керри

Главы дипломатии РФ и США обсудили взаимодействие двух стран в Сирии и другие актуальные вопросы

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