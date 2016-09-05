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Лавров и Керри могут провести очередную встречу в ближайшие дни

С начала 2016 года министр иностранных дел РФ и глава Госдепа встречались уже более 40 раз

Очередная встреча между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой Госдепартамента США Джоном Керри должна состояться в ближайшие дни.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник внутри Госдепа.

Он отметил, что на встрече в понедельник на саммите «группы двадцати» в китайском Ханчжоу стороны не смогли выработать единый подход по урегулированию сирийского кризиса.

Лавров и Керри встречались и в воскресенье, но также не смогли достичь соглашения о российско-американском взаимодействии в борьбе с боевиками в Сирии.

Как сообщил МИД РФ, на второй встрече Лавров и Керри обсудили взаимодействие двух стран по ликвидации террористов в Сирии, а также ситуацию на Корейском полуострове, Украине и в Йемене.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что председатели внешнеполитических ведомств двух стран могут провести двустороннюю встречу «на полях» саммита «двадцатки», если Вашингтон добьется размежевания умеренной оппозиции и террористов в САР.

По словам Сергея Лаврова, стороны с начала 2016 года провели уже более 40 переговоров. Он назвал такое количество бесед беспрецедентным.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Лавров и Керри могут провести очередную встречу в ближайшие дни

С начала 2016 года министр иностранных дел РФ и глава Госдепа встречались уже более 40 раз

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