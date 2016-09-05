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Уничтоженные боевики в Дагестане были причастны к крупному теракту

По словам источника в правоохранительных органах республики, злоумышленники находились в федеральном розыске по подозрению в организации взрыва на джемикентском посту ДПС

Двое боевиков, ликвидированных 4 сентября в Магарамкентском районе Дагестана во время КТО, были причастны к теракту около джемикентского поста ГИБДД в Дербентском районе, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Ранее «Известия» сообщили, что в Магарамкентском районе были уничтожены двое боевиков. Во время спецоперации погиб один военнослужащий Росгвардии, еще двое пострадали.

«Предварительно установлены личности боевиков — это Мурад Шамсудинов и Фарид Саидов. Оба находились в федеральном розыске за участие в организации теракта на джемикентском посту», — приводит «РИА Новости» сообщение источника. Он отметил, что злоумышленники были также причастны к убийству охотников и местного жителя в Магарамкентском районе.

Напомним, теракт возле джемикентского поста ДПС произошел утром 15 февраля. Взрыв прогремел, когда сотрудники полиции проверяли подозрительный автомобиль. В результате погибли два автоинспектора, еще 17 человек пострадали.

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Уничтоженные боевики в Дагестане были причастны к крупному теракту

По словам источника в правоохранительных органах республики, злоумышленники находились в федеральном розыске по подозрению в организации взрыва на джемикентском посту ДПС

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