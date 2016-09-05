ФАС выявила нарушение при закупке МВД России мигалок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение закона при закупке Министерством внутренних дел (МВД) в 2014–2015 годах автомобилей, оборудованных сигнальными и громкоговорящими установками.



Об этом говорится на сайте ведомства.



Как установили в ФАС, в документации к аукционам полиция устанавливала требования к «мигалкам», которым соответствовала продукция только одного производителя.



При этом, как отмечается в сообщении, отдельные требования, в частности об особом конструктивном исполнении отдельных элементов изделий, Комиссия признала необоснованными, так как они не влияют на эксплуатационные характеристики продукции.

В связи с этим в ФАС считают, что эти требования помешали участвовать в аукционе другим производителям сигнально-громкоговорящих устройств, успешно поставляющим свою продукцию для нужд иных министерств и ведомств.



Таким образом, МВД России нарушило часть 2 статьи 17 Закона «о защите конкуренции».

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