Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
5 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Си Цзиньпин: 11-й саммит лидеров G20 завершился большим успехом

По мнению председателя КНР, все желаемые результаты были достигнуты

Проходивший в Китае 11-й саммит лидеров G20 завершился большим успехом, достигнуты были все поставленные цели. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Дорогие друзья, саммит G20 только что завершился большим успехом», — цитирует Си Цзиньпина Утро.ru.

По словам председателя КНР, совместные усилия членов G20, стран, приглашенных на саммит в качестве гостей,  и делегаций международных организаций привели к плодотворному завершению этой знаменательной встречи в Ханчжоу.

Участники саммита достигли консенсуса по вопросам улучшения системы управления мировой экономикой и финансами, заявил также Си Цзиньпин.

Напомним, саммит проходил в китайском городе Ханчжоу, куда съехались лидеры крупнейших 20 экономик мира, которые представляют две трети населения планеты и 80% мировой торговли. Лидеры G20 и руководители ряда международных организаций обсуждали развитие мировой экономики и безопасность.

Читайте далее:

Владимир Путин провел серию переговоров в Китае

Написать комментарий
Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Си Цзиньпин: 11-й саммит лидеров G20 завершился большим успехом

По мнению председателя КНР, все желаемые результаты были достигнуты

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке