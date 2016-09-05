Си Цзиньпин: 11-й саммит лидеров G20 завершился большим успехом

Проходивший в Китае 11-й саммит лидеров G20 завершился большим успехом, достигнуты были все поставленные цели. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Дорогие друзья, саммит G20 только что завершился большим успехом», — цитирует Си Цзиньпина Утро.ru.

По словам председателя КНР, совместные усилия членов G20, стран, приглашенных на саммит в качестве гостей, и делегаций международных организаций привели к плодотворному завершению этой знаменательной встречи в Ханчжоу.

Участники саммита достигли консенсуса по вопросам улучшения системы управления мировой экономикой и финансами, заявил также Си Цзиньпин.



Напомним, саммит проходил в китайском городе Ханчжоу, куда съехались лидеры крупнейших 20 экономик мира, которые представляют две трети населения планеты и 80% мировой торговли. Лидеры G20 и руководители ряда международных организаций обсуждали развитие мировой экономики и безопасность.



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