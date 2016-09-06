Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
6 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Просрочка по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей

Долги по залоговым займам стремительно растут, но банки не спешат конфисковывать машины

Фото: ТАСС/ Денис Абрамов

Падение доходов россиян спровоцировало проблемы с обслуживанием автокредитов. Сейчас уже каждый десятый автокредит является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн» (есть у «Известий»). Но отбирать кредитные машины банки не спешат, предпочитая передавать автодолги коллекторам. Причем долги эти сильно «помолодели» в последнее время.  

По данным «Секвойи», на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей. С начала года показатель увеличился на 20%. Из 1,4 млн выданных гражданам автокредитов 10% являются проблемными, на аналогичную дату прошлого года показатель был равен 7%. Всего, по словам президента «Секвойи» Елены Докучаевой, просрочено 200 тыс. автокредитов из 1,4 млн действующих, и эта цифра учитывает все ссуды с задержками платежей на срок от одного дня.

В общем объеме розничной просрочки (896,7 млрд рублей на 1 июля 2016 года, по последним данным ЦБ) просрочка по автокредитам занимает почти десятую часть. Автовладельцы всегда отличались высокой платежной дисциплиной, поскольку кредит на машины является залоговым, но кризис добрался и до них.

— В 2014 году автозаемщик выходил на первую просрочку через 18 месяцев, в 2015 году — через 16 месяцев, в 2016-м — через год, — рассказала Елена Докучаева.

Как поясняет президент «Секвойи», этому способствует падение реальных доходов россиян (на 4,4% с начала года, по данным Росстата), а также сохраняющийся высокий уровень закредитованности (в 2016 году на одного заемщика приходится 1,8 кредита, в прошлом году — 1,7). Ставки по автокредитам остаются высокими — особенно в сравнении со стоимостью автоссуд за рубежом. Ставки по автокредитам в США не превышают 4% годовых, в Германии — 5,5%, во Франции ставки по ссудам на авто составляют 5–7%, в России — 7–26% годовых.

— Рост доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования обусловлен и тем, что на фоне снижения объемов рынка происходит «вызревание» долгов по кредитам, выданным в 2012–2013 годах, когда банки практиковали более либеральную кредитную политику, — пояснила Елена Докучаева. — Сейчас многие кредитные организации изменили стратегию выдачи, и качество портфеля «молодых кредитов» заметно улучшилось, но их количество сократилось.

А профвзыскателям стали поступать долги на более раннем сроке просрочки.

— Это дает возможность коллекторам работать не только на этапе взыскания полной суммы выданного кредита, но и возвращать заемщиков в график платежей, предотвращая дефолт и сохраняя клиента для банка, — отметила президент «Секвойи». 

Дело в том, что банкам не нужны непрофильные активы на балансе — это нагрузка на капитал. Хранение изъятых автозалогов влечет дополнительные расходы, что также нецелесообразно в кризис. В свою очередь, для клиентов потеря машины — не всегда потеря личного транспорта и необходимость искать другие варианты передвижения. Автозаемщики теряют и все уплаченные проценты и лишаются возможности использовать свою машину в том числе для коммерческих целей, например для работы в службах такси. Поэтому сторонам легче договориться. 

— Вряд ли клиентам стоит ожидать какой-то агрессии от банков, тем более что речь идет о том виде кредитования, где предусмотрен залог, — считает предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. — В случае с автокредитами клиенты банков, как правило, значительно более кредитоспособны, существенно меньше количество мошенников, и всегда есть вариант изъятия транспортного средства. 

Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец уверяет, что кредитные организации не заинтересованы с первых дней просрочки обращать взыскание на автомобиль и все усилия направляют на то, чтобы постараться вернуть кредит в график платежей.

— Только если это не удается, банки начинают мероприятия по обращению взыскания на автомобиль, — пояснил представитель Бинбанка. —  Сначала кредитные организации стараются убедить заемщика добровольно продать машину и вырученными средствами погасить задолженность. Если и это не удается, кредиторы обращаются в суд и в судебном порядке продают автомобиль.

Сергей Голец отметил, что в случае добровольной реализации кредитной машины сумма погашаемой задолженности выше, а реализация в судебном порядке, как правило, сильно растянута во времени (из-за чего авто теряет значительную часть своей стоимости). Поэтому эксперт советует автозаемщикам не доводить процесс до суда: при невозможности погасить кредит лучше продать машину самостоятельно и высвободить максимум средств для покрытия долга. 

​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // вторник, 6 сентября 2016 года

Просрочка по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей

Просрочка по автокредитам достигла 82,5 млрд рублейДолги по залоговым займам стремительно растут, но банки не спешат конфисковывать машины

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Николай Остарков

эксперт

Все мнения

Мнение

Юлия Цепляева

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке