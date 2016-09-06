Просрочка по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей

Падение доходов россиян спровоцировало проблемы с обслуживанием автокредитов. Сейчас уже каждый десятый автокредит является проблемным со сроком просрочки от 90 дней. Об этом говорится в исследовании компании «Секвойя кредит консолидейшн» (есть у «Известий»). Но отбирать кредитные машины банки не спешат, предпочитая передавать автодолги коллекторам. Причем долги эти сильно «помолодели» в последнее время.



По данным «Секвойи», на 1 сентября 2016 года просрочка россиян по автокредитам достигла 82,5 млрд рублей. С начала года показатель увеличился на 20%. Из 1,4 млн выданных гражданам автокредитов 10% являются проблемными, на аналогичную дату прошлого года показатель был равен 7%. Всего, по словам президента «Секвойи» Елены Докучаевой, просрочено 200 тыс. автокредитов из 1,4 млн действующих, и эта цифра учитывает все ссуды с задержками платежей на срок от одного дня.

В общем объеме розничной просрочки (896,7 млрд рублей на 1 июля 2016 года, по последним данным ЦБ) просрочка по автокредитам занимает почти десятую часть. Автовладельцы всегда отличались высокой платежной дисциплиной, поскольку кредит на машины является залоговым, но кризис добрался и до них.

— В 2014 году автозаемщик выходил на первую просрочку через 18 месяцев, в 2015 году — через 16 месяцев, в 2016-м — через год, — рассказала Елена Докучаева.

Как поясняет президент «Секвойи», этому способствует падение реальных доходов россиян (на 4,4% с начала года, по данным Росстата), а также сохраняющийся высокий уровень закредитованности (в 2016 году на одного заемщика приходится 1,8 кредита, в прошлом году — 1,7). Ставки по автокредитам остаются высокими — особенно в сравнении со стоимостью автоссуд за рубежом. Ставки по автокредитам в США не превышают 4% годовых, в Германии — 5,5%, во Франции ставки по ссудам на авто составляют 5–7%, в России — 7–26% годовых.

— Рост доли просроченной задолженности в сегменте автокредитования обусловлен и тем, что на фоне снижения объемов рынка происходит «вызревание» долгов по кредитам, выданным в 2012–2013 годах, когда банки практиковали более либеральную кредитную политику, — пояснила Елена Докучаева. — Сейчас многие кредитные организации изменили стратегию выдачи, и качество портфеля «молодых кредитов» заметно улучшилось, но их количество сократилось.



А профвзыскателям стали поступать долги на более раннем сроке просрочки.



— Это дает возможность коллекторам работать не только на этапе взыскания полной суммы выданного кредита, но и возвращать заемщиков в график платежей, предотвращая дефолт и сохраняя клиента для банка, — отметила президент «Секвойи».

Дело в том, что банкам не нужны непрофильные активы на балансе — это нагрузка на капитал. Хранение изъятых автозалогов влечет дополнительные расходы, что также нецелесообразно в кризис. В свою очередь, для клиентов потеря машины — не всегда потеря личного транспорта и необходимость искать другие варианты передвижения. Автозаемщики теряют и все уплаченные проценты и лишаются возможности использовать свою машину в том числе для коммерческих целей, например для работы в службах такси. Поэтому сторонам легче договориться.

— Вряд ли клиентам стоит ожидать какой-то агрессии от банков, тем более что речь идет о том виде кредитования, где предусмотрен залог, — считает предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев. — В случае с автокредитами клиенты банков, как правило, значительно более кредитоспособны, существенно меньше количество мошенников, и всегда есть вариант изъятия транспортного средства.



Начальник департамента по работе с проблемной задолженностью группы Бинбанка Сергей Голец уверяет, что кредитные организации не заинтересованы с первых дней просрочки обращать взыскание на автомобиль и все усилия направляют на то, чтобы постараться вернуть кредит в график платежей.



— Только если это не удается, банки начинают мероприятия по обращению взыскания на автомобиль, — пояснил представитель Бинбанка. — Сначала кредитные организации стараются убедить заемщика добровольно продать машину и вырученными средствами погасить задолженность. Если и это не удается, кредиторы обращаются в суд и в судебном порядке продают автомобиль.



Сергей Голец отметил, что в случае добровольной реализации кредитной машины сумма погашаемой задолженности выше, а реализация в судебном порядке, как правило, сильно растянута во времени (из-за чего авто теряет значительную часть своей стоимости). Поэтому эксперт советует автозаемщикам не доводить процесс до суда: при невозможности погасить кредит лучше продать машину самостоятельно и высвободить максимум средств для покрытия долга.



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