Росстат: в августе цены на продукты упали на 0,6%

Росстат сообщил о снижении цен на продукты в августе на 0,6%. В июле динамика была нулевой. Обе цифры возникли на фоне ежегодного сезонного удешевления плодоовощной продукции, тогда как в годовом выражении рост цен на продукты в последнем летнем месяце оставался на уровне 6,5%.



В плодоовощном сегменте цены в среднем по всей РФ снизились на 17,5%, на свежие помидоры и огурцы — на 32,6% и 19,1% соответственно, капуста подешевела на 19,7%, картофель — на 18,6%.



Подросли в цене цитрусовые: на 9,1% дороже стали стоить лимоны и на 3,2% — апельсины.



Если вынести за скобки расценки на фрукты и овощи, то стоимость всей прочей снеди в августе выросла на 0,4%; непродовольственные товары продемонстрировали рост стоимости на 0,4%.



Среди круп и бобовых продавцы сочли возможным повысить цены на гречневую крупу — 2%, горох и фасоль — 1,1%. Шлифованный рис в этот же период времени подешевел на 0,3%.



Рыбопродукты продемонстрировали дивергенцию в отношении цен. С одной стороны, подросла стоимость соленых и копченых деликатесов из рыбы на 1,3%; рыба лососевых пород, икра лососевых рыб, консервы из рыбы подорожали на 0,6–1%. При этом мороженая неразделанная рыба (кроме лососевых пород) стала дешевле на 0,8%, разделанная — на 0,2%.



Еще несколько популярных продуктов подросли в цене на 0,8–1,7% — это свинина, мясо кур, сыры российского производства, овощные консервы для детского питания, натуральный пчелиный мед, кетчуп, майонез, черный перец-горошек.



«Известия» приводили данные Росстата о нулевой инфляции в августе в отношении всего пула продовольственных товаров в стране.

