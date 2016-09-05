Путин: «Работа на G20 была серьезной и содержательной»

В ходе пресс-конференции президента России Владимира Путина по итогам его участия на саммите G20 в Китае глава российского государства заявил, что работа во время G20 была серьезной и содержательной и отражала интересы всех стран «двадцатки», включая Россию.

В целом про саммит

По словам Владимира Путина, работа на G20 действительно отражала интересы всех стран «двадцатки», в том числе и России.

«В этом году по предложению китайской стороны мы сосредоточились на ключевых вопросах сегодняшнего дня», — уточнил он.

Экономика на G20

По словам президента России, старые инструменты в экономике эффекта не дают, поэтому лидеры «двадцатки» обсуждали инновационное развитие.

«Ясно, что вчерашние инструменты, в общем, они, надеюсь, не заржавели окончательно, но тем не менее эффекта не дают, имею в виду инвестиции, которые сдержаны, имею в виду торговлю, которая не растет, и некоторые другие компоненты», — сказал он.

По словам Путина, китайские партнеры обратили внимание на те источники роста, которые считаются наиболее перспективными в долгосрочном ключе.

«Какие это (источники. — «Известия»)? Это прежде всего инновации — инновационное развитие, и вот на этом они внимание сосредоточили», — резюмировал глава государства.

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