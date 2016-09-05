Путин: с Обамой добрались до понимания позиций друг друга

Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама во время встречи на полях саммита G20 в Китае детально обсудили все вопросы и добрались до понимания позиций друг друга в вопросе сирийского урегулирования. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Ханчжоу.

«Мы погрузились в детали и добрались до понимания позиций друг друга. Некоторые технические детали нужно проработать. Если Лаврову и Керри удастся это сделать, нам удастся продвинуться в вопросе урегулирования (в Сирии. — Ред.)», — заявил Путин.

Президент России отметил, что Россия и США сделали еще один шаг вперед в налаживании сотрудничества по Сирии. Он надеется на достижение договоренности в ближайшие дни, однако о параметрах говорить пока рано, подчеркнул Путин.

Напомним, встреча президентов России и США на полях саммита G20 в Китае состоялась в понедельник. Основной темой стало сирийское урегулирование и кризис на Украине. Сообщалось, что переговоры прошли в деловом тоне.

Ранее в американском Белом доме подтвердили, что еще одна встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри по сирийской проблеме состоится на этой неделе. Главы внешнеполитических ведомств обсудят «технические» разногласия между двумя странами по Сирии.