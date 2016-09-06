Трамп может победить Клинтон при помощи третьей силы

В США стартовал заключительный этап президентской кампании. Кандидат от республиканцев миллиардер Дональд Трамп продолжает догонять претендента на пост главы государства от Демократической партии — экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. И хоть на сегодняшний день отставание сократилось до 1%, впервые в истории на окончательный результат может серьезно повлиять кандидат от третьей партии. Либертарианец Гарри Джонсон, по последним данным, пользуется поддержкой 10% американских избирателей. Пока что его участие в кампании создает больше проблем Клинтон и может вылиться в итоговую победу Трампа.

— В последние месяцы опросы, включающие Гарри Джонсона, демонстрировали минимальное преимущество Клинтон над Трампом. А в опросах, где позиции Джонсона не принимались во внимание, Хиллари Клинтон лидировала с более весомым отрывом. Это позволяет сделать вывод, что Джонсон отбирает больше голосов у Клинтон, нежели у Трампа. Сложно объяснить эту тенденцию, поскольку программа Джонсона сильно расходится с программами главных кандидатов, — рассказал «Известиям» профессор государственного управления Дартмутского колледжа (США), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Уильям Уолфорт.

Джонсон, будучи экс-губернатором Нью-Мексико от республиканцев, считает себя альтернативой Трампу. При первом рассмотрении может показаться, что либертарианец представляет для него угрозу и способен перетянуть на себя голоса, которых в конечном итоге Трампу может не хватить для победы. Однако избиратели, которые сегодня не желают голосовать за республиканца и подумывают в знак протеста поддержать Клинтон, с большей готовностью рады отдать голоса за либертарианца Джонсона, считает эксперт. Такой расклад в итоге может качнуть общий маятник симпатий в сторону миллиардера. Не исключено, что ввод Джонсона в игру и вовсе был хитрой многоходовкой команды Трампа: создание альтернативного миллиардеру кандидата, который при этом заберет голоса у Клинтон.

Победить на выборах либертарианцу, конечно, не удастся, однако повлиять на исход схватки кандидатов-тяжеловесов Джонсону вполне по силам. Кандидаты от третьей партии никогда в истории США не набирали больше 1%, но нынешняя президентская гонка уже много раз оценивалась экспертами как самая непредсказуемая кампания, которая наверняка войдет в историю.



— Хотя и по-разному, но и Трамп, и Клинтон выступают за серьезное вмешательство государства как во внутренние, так и во внешние дела США. Республиканец Трамп поддерживает идею закрытых границ, контроль за миграцией, регулирование международной торговли, увеличение военных расходов и усиление борьбы с терроризмом за границей. Клинтон хочет использовать государственную власть для увеличения расходов на социальные нужды, сокращение неравенства и закрепление американского лидерства в мире. Ключевая особенность либертарианской платформы Джонсона — чрезвычайно слабое государство. Он выступает за легализацию наркотиков, неучастие государства в социальной политике, открытые границы, свободную торговлю и изоляционистскую внешнюю политику. Он не поддержит ни Клинтон, ни Трампа, учитывая, что не сходится с ними во мнениях, — пояснил «Известиям» Уолфорт.

Сейчас Трамп находится в атакующей позиции, и у него осталось два месяца, чтобы склонить чашу весов на свою сторону. Казалось бы, Клинтон после официального объявления миллиардера и экс-госсекретаря кандидатами на пост президента прочно закрепила за собой звание фаворита. Однако к началу сентября ее солидное преимущество в 13–15% растаяло. По последним опросам, она опережает Трампа от 1 до 7%. А опрос, проведенный Reuters, даже показал, что миллиардер впервые вырвался в лидеры, заручившись поддержкой 40% избирателей, в то время как за Клинтон готовы отдать голоса 39%.

— В США опросы не играют большой роли. Мало иметь высокий рейтинг, надо победить в «правильных» штатах. Если, например, хотя бы на один голос в Пенсильвании перевес у Трампа, то все голоса этого штата уйдут к нему. Для Трампа сейчас главное — консолидировать республиканцев, чтобы они за его спиной не вели игру в поддержку Клинтон. Для этого ему надо вести переговоры и формировать администрацию из классических республиканцев, — отметил в разговоре с «Известиями» доцент факультета международной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

По словам директора по коммуникациям штаба Трампа Джейсона Миллера, к 5 сентября — Дню труда в Америке — республиканцам удалось переломить ход гонки и совершить «прыжок». Но, как сообщает Wall Street Journal, за последнюю четверть века ни одному из кандидатов, которые в День труда оказывались в роли догоняющих, не удавалось победить на выборах. Впрочем, статистика часто ошибается, и у Трампа весьма неплохие шансы закрепить успех последнего месяца.

Уже 26 сентября стартуют первые дебаты, которые, как правило, влияют на неопределившихся избирателей. Поэтому сейчас задача номер один для миллиардера — разработать стратегию, каким образом склонить эту часть электората на свою сторону, чтобы нанести болезненный удар по планам Клинтон занять президентское кресло.