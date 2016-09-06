«ВКонтакте» убьет сторонние музыкальные приложения

«ВКонтакте» перестала выдавать аудиозаписи, принадлежащие правообладателям, сторонним музыкальным приложениям. Несмотря на то что фактически сторонние приложения делать всё еще можно, используя API соцсети (метод, благодаря которому любой желающий может использовать открытые соцсетью данные для создания собственных приложений), фактически разработчикам оставили доступ только к той музыке, которая свободно распространяется в Сети. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе «ВКонтакте».

— «ВКонтакте» не закрывает свой API для сторонних разработчиков, ограничения в его работе коснутся только той части аудиозаписей, права на которые принадлежат правообладателям, — пояснили в пресс-службе соцсети. — При этом важно понимать, что ощутимая часть музыки «ВКонтакте» — так называемая инди-музыка, которая свободно распространяется ее авторами на платформе социальной сети, доступна во всех сторонних приложениях.

Сейчас существует несколько сотен неофициальных приложений с музыкой из «ВКонтакте» в магазинах всех популярных платформ (AppStore, Google Play, Windows Store). Они часто так и называются: «Музыка «ВКонтакте». Такие приложения позволяют слушать любые музыкальные произведения совершенно бесплатно, в то время как официальные приложения, например «Яндекс.Музыка» или Apple Music, предусматривают регулярную абонентскую плату.

При этом именно бесплатные приложения занимают лидирующие позиции в чартах, то есть имеют наибольшее количество скачиваний по итогу недели, месяца и года.

По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», соцсеть пошла на подобный шаг из-за соглашения с правообладателями. После того как в июле этого года «ВКонтакте» заключила мировую с последним музыкальным мейджором — Universal Music Group (с двумя другими — Warner Music Group и Sony Music Entertainment — были заключены ранее в этом году), а Mail.Ru Group и United Music Agency (партнер холдинга по взаимодействию с правообладателями) заключила соглашение с тремя крупными мейджорами, было заявлено, что до конца года музыка в соцсети станет платной.

— Возможно, это сделано, чтобы пользователи уходили со сторонних музыкальных приложений в официальное, — комментирует разработчик стороннего музыкального приложения для «ВКонтакте» Meridian Артем Шуба. — Раньше со сторонними не боролись, поскольку было другое руководство соцсети, другие ценности и идеалы, а вот за последние два года изменения направлены преимущественно на увеличение прибыли. Но у «ВКонтакте» наряду с преимуществами — обширной музыкальной базой — есть и проблема: в каталогах много мусора и низкокачественных треков. Пользователи не захотят платить, если всё это будет выдаваться в поиске, даже если цена будет низкой. Смогут ли они занять лидирующие позиции на рынке, зависит как раз от того, смогут ли они эту проблему решить. Альтернатив мало: Apple Music ужасно работает на Windows, у других нельзя найти всех интересующих исполнителей или нет приложения под какую-нибудь платформу.

В пресс-службе соцсети «Одноклассники» рассказали, что у них API по музыке закрыт для сторонних приложений, музыкальный плеер и контент доступны только в официальных версиях. Кроме того, в пресс-службе сообщили, что iOS-приложение 3 сентября этого года вернулось в раздел с музыкой.

— Возвращение музыки стало доступным благодаря заключенному ранее соглашению Mail.Ru Group, United Music Agency с крупнейшими правообладателями, — рассказали в пресс-службе «Одноклассников». — Музыка в ОК была и будет бесплатной как в веб-версии, так и в мобильных приложениях. Платными остаются лишь музыкальные «подарочки», которые являются уникальным способом заработка для исполнителей.

В iOS-приложении «ВКонтакте» музыка отсутствует с 2014 года. Однако в апреле этого года соцсеть совместно с United Music Agency запустила отдельное приложение «Музыка.Вконтакте» для iPhone и iPad.

