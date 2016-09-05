Путин объяснил, что расстроило встречу лидеров РФ, Германии и Франции

Встреча лидеров России, ФРГ и Франции не состоялась в трехстороннем формате, поскольку глава Германии Ангела Меркель была занята вопросами внутренней политики. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Ханчжоу.



Намеченная встреча была разделена на две: сначала российский президент пообщался с Франсуа Олландом, затем, позднее, с Ангелой Меркель. «Связано это было с тем, что госпожа федеральный канцлер должна была в это время заниматься вопросами внутриполитического характера», — сказал Путин. Как пояснил Владимир Путин, в Германии проходили выборы и именно этим объясняется занятость Меркель.



«Да, говорили в основном про украинский кризис», — отметил Путин. Сообщения о двух отдельных встречах появлялись и ранее — «Известия» в конце августа приводили слова помощника президента Юрия Ушакова о вероятности именно такого формата общения на тему ситуации на Украине на полях саммита в Ханчжоу.

