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Путин объяснил, что расстроило встречу лидеров РФ, Германии и Франции

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель на саммите «большой двадцатки» пришлось отменить

Встреча лидеров России, ФРГ и Франции не состоялась в трехстороннем формате, поскольку глава Германии Ангела Меркель была занята вопросами внутренней политики. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Ханчжоу.

Намеченная встреча была разделена на две: сначала российский президент пообщался с Франсуа Олландом, затем, позднее, с Ангелой Меркель. «Связано это было с тем, что госпожа федеральный канцлер должна была в это время заниматься вопросами внутриполитического характера», — сказал Путин. Как пояснил Владимир Путин, в Германии проходили выборы и именно этим объясняется занятость Меркель.

«Да, говорили в основном про украинский кризис», — отметил Путин. Сообщения о двух отдельных встречах появлялись и ранее — «Известия» в конце августа приводили слова помощника президента Юрия Ушакова о вероятности именно такого формата общения на тему ситуации на Украине на полях саммита в Ханчжоу.

Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Путин объяснил, что расстроило встречу лидеров РФ, Германии и Франции

Трехсторонние переговоры Владимира Путина, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель на саммите «большой двадцатки» пришлось отменить

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