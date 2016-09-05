В деле о взятках экс-руководства Коми могут появиться новые фигуранты

Круг подозреваемых в расследовании коррупционного преступления в Сыктывкаре будет расширяться
Следствием ведется работа по установлению лиц, причастных к коррупционному скандалу в Коми. Число фигурантов дела возрастет.
О вероятном расширении круга подозреваемых компании ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, «Известия» уже писали о том, что 5 сентября были задержаны глава компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец компании «Ренова» Евгений Ольховик по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. Третьим установленным фигурантом уголовного дела стал гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин, местонахождение которого устанавливается.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.