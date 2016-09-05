В деле о взятках экс-руководства Коми могут появиться новые фигуранты

Следствием ведется работа по установлению лиц, причастных к коррупционному скандалу в Коми. Число фигурантов дела возрастет.

О вероятном расширении круга подозреваемых компании ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, «Известия» уже писали о том, что 5 сентября были задержаны глава компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер и совладелец компании «Ренова» Евгений Ольховик по подозрению в даче многомиллионной взятки бывшему руководству Коми. Третьим установленным фигурантом уголовного дела стал гендиректор «ВымпелКома» Михаил Слободин, местонахождение которого устанавливается.