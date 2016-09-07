Пилоты «Ночного суперохотника» получат системы дополненной реальности

Пилоты модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ, известного как «изделие 296», или «Ночной суперохотник», получат нашлемные системы целеуказания и индикации (НСЦИ-В). Новейшие устройства, использующие принцип дополненной реальности (когда на визуальную картинку накладывается виртуальная информация), позволят летчику без перевода взгляда на приборную панель и индикаторы в кабине получать пилотажную, навигационную и прицельную информацию. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор АО «Государственный Рязанский приборостроительный завод» (ГРПЗ — входит в концерн КРЭТ) Павел Будагов.

— ГРПЗ и Московский вертолетный завод завершают межведомственные испытания ударного вертолета Ми-28НМ с нашлемной системой целеуказания для пилотов, — сообщил «Известиям» Павел Будагов. — Нашу систему можно сравнить с проектором, который выводит всю необходимую информацию непосредственно перед глазами пилота. НСЦИ–В должна способствовать повышению ситуационной осведомленности путем предоставления необходимой пилотажной, навигационной и прицельной информации без отвлечения пилота от окружающей обстановки, без перевода взгляда на приборную панель и индикаторы в кабине.

В системе НСЦИ-В используется принцип дополненной реальности, аналогичный реализованному в популярной игре PokemonGo, когда видимая человеком визуальная картинка совмещается с виртуальной информацией. На пластиковый защитный козырек летного шлема с помощью лазерных лучей проецируется вся необходимая пилоту в данный момент информация. В частности, ночью или в условиях плохой видимости на нашлемный индикатор выводится тепловизионное изображение от бортовой оптико-электронной системы, изображение от нашлемных приборов ночного видения или синтезированное изображение рельефа местности.

— В НСЦИ-В используется бинокулярный индикатор, проецирующий на защитный козырек шлема одинаковые условия видения для обоих глаз, что благоприятно сказывается на восприятии информации пилотом и снижает утомляемость летчика при длительном применении, — рассказал Павел Будагов. — Комбинированная оптико-инерциальная система позиционирования обеспечивает требуемую точность и стабильность в широком диапазоне угловых и линейных перемещений шлема.

Как рассказал «Известиям» источник в военном ведомстве, помимо технических испытаний, новинка также будет исследована Центром авиационной и космической медицины Министерства обороны.

— В настоящее время в центре завершается монтирование макета кабины Ми-28НМ. После чего будут проведены комплексные испытания, в ходе которых будет дана оценка — влияет ли данная система на работоспособность и утомляемость экипажа вертолета, — пояснил собеседник «Известий». — Это абсолютно новое изделие, и мы пока не знаем, насколько пилотам вертолетов будет удобно работать в НСЦИ-В. Не приведет ли использование этих устройств к негативным последствиям для здоровья или к летным происшествиям.

Как заявил «Известиям» глава ГРПЗ, в настоящее время прорабатывается вопрос доведения до серийного производства НСЦИ также для пилотов самолетов.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, создание нашлемных систем целеуказания — это один из мировых трендов в авиастроении.

— В настоящее время аналогичная система TopOWL, разработанная и выпущенная группой Thales, используется на транспортных вертолетах NH-90 и ударных «Тигр», — рассказал Дмитрий Болтенков. — Система, принятая на вооружение вооруженными силами Франции и Италии, хорошо показала себя во время операции в Афганистане. Эффективность применения управляемого вооружения в ночных условиях выросла в разы. Также пилотам стало гораздо легче выполнять ночные полеты в режиме огибания рельефа местности, когда вертолет на сверхмалой высоте, скрываясь от наблюдения противника, облетает различные препятствия.

