Межконтинентальные «Ярс» и «Рубеж» пересядут на российскую «Платформу»

Завод специальных автомобилей — ЗСА (ранее входивший в состав ПАО «КАМАЗ») завершает государственные испытания большегрузных автомобилей семейства «Платформа-О», которые в дальнейшем станут базовым шасси для пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Рубеж».

Об этом в ходе работы выставки «Армия-2016» «Известиям» сообщил генконструктор автомобилей Данис Валеев.

— Машины предназначены под размещение тяжелых ракетных комплексов, в ходе испытаний все автомобили семейства полностью подтвердили заложенные в них характеристики, — рассказал Данис Валеев.

По словам специалиста, первые два многоосных тягача — КамАЗ-7850 с колесной формулой 16х16 и грузоподъемностью 85 т и КамАЗ-78509 с формулой 12х12 и грузоподъемностью 50 т — будут приняты на вооружение российского Минобороны уже в этом году. А вот седельный тягач КамАЗ-78504 с формулой 8х8 (работающий с полуприцепами, присоединяемыми к машине особым сцепным механизмом), способный транспортировать груз массой до 16 т, должен пополнить автомобильный парк российского военного ведомства в следующем году.

Примечательно, что «Платформа» стала первым полностью российским семейством сверхтяжелых тягачей, запущенным в серийное производство. В настоящее время пусковые установки мобильных стратегических «Тополей» и «Ярсов», оперативно-тактических «Искандеров»» и береговых «Бастионов» устанавливаются на шасси, выпущенные Минским заводом колесных тягачей (МЗКТ). В то же время автопоезда с многотонными боевыми машинами в Российской армии буксируют четырехосные МАЗ-537, также изготовленные в Белоруссии.

Главная особенность «Платформы» — это уникальные дизель-электрические приводы с электромоторами, встроенными в ступицы колес тягачей.

— У тягачей этого семейства нет карданного вала. На каждое колесо устанавливается небольшой, но мощный и компактный электродвигатель. Главный дизель работает на электрогенератор, который, в свою очередь, и питает электричеством каждый электродвигатель, — рассказал «Известиям» представитель Минобороны, знакомый с конструкцией новейших тягачей. — Благодаря такому решению по сравнению с тягачами обычной схемы не только увеличиваются грузоподъемность и мощность, но и значительно улучшаются показатели проходимости. А если из строя выйдут даже две трети колес, то машина сохранит подвижность. Другой плюс — отсутствие карданного вала, от которого очень зависит подвижность машины.



На всех тягачах семейства «Платформа» установлены полностью отечественные двигатели мощностью от 850 до 1 тыс. л.с. производства КамАЗ. Машины имеют электротрансмиссионную коробку передач, напрямую связанную с электродвигателями, стоящими в каждом колесе машины.

— У нас установлена электронно-дистанционная система управления, — уточнил Данис Валеев, — это означает, что руль как таковой в кабине есть, но усилие с него передается не на вал, управляющий поворотом колес, а на специальный электронный датчик. С него сигнал идет на компьютер, который распределяет команды на все колеса автомобиля для совершения маневра. Это позволяет создавать специальные алгоритмы управления машиной.

Об уникальных возможностях ходовой части и управления машинами семейства «Платформа-О» говорит тот факт, что 16-осный КамАЗ-7850 может развернуться всего на 20 метрах пространства.

— Для повышения маневренности у тягачей сделаны поворотными все колеса. «Платформы» могут передвигаться «крабовым шагом», то есть практически боком, когда автомобиль совершает маневр или перестраивается, не меняя положения колес, — пояснил генконструктор автомобилей. — Уникальной можно считать и гидропневматическую подвеску «Платформы». Она позволяет автоматически менять клиренс машины в зависимости от того, по какой местности она передвигается: бездорожье или шоссе.

Летом нынешнего года в российских СМИ появилась информация о серьезных проблемах, сопровождающих разработку и испытания тягачей семейства «Платформа-О». В частности, в электродвигателях при сильной нагрузке на колеса возникало электрозамыкание. Срок завершения работ по семейству «Платформа-О» сдвинулся с 2020 на 2022 год, а Минобороны инициировало открытие новой опытно-конструкторской работы по созданию сверхтяжелых тягачей традиционной схемы.

В Минобороны России не комментируют ход испытаний и возможное принятие на вооружение новейших тягачей. В то же время, как пояснил «Известиям» информированный источник в военном ведомстве, «Платформа-О» — это очень серьезный и во многом спорный технический проект, и доводка тягачей нового семейства скорее всего продолжится даже после завершения испытаний.