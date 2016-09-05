Маршруты коммерческих автобусов в Москве изменят по просьбе жителей

По просьбе москвичей могут быть внесены изменения в маршруты коммерческих автобусов, сообщил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

— Если появятся обращения пассажиров, мы готовы скорректировать ситуацию: добавить транспорта на перегруженные маршруты, изменить трассу движения, решить вопрос с дополнительными остановками, — заявил руководитель транспортного ведомства в интервью «Российской газете».

Сейчас столичный департамент транспорта проводит реформу пассажирских перевозок. Отмечается, что с 15 августа привычные маршрутки в Москве были заменены на синие микроавтобусы, оборудованные валидаторами.

По словам Максима Ликсутова, в течение трех лет в московский трамвайный парк будет ежегодно поступать 100 трамваев, при этом состав парка обновится на 70%. В ведомстве также планируют проложить по улицам столицы около 40 км трамвайных путей, в том числе на Лесной улице в центре столицы.

Кроме того, департамент рассматривает возможность восстановить трамвайное кольцо на площади Тверская Застава. Глава ведомства считает, что это поможет разгрузить станцию «Белорусская» на 3 тыс. человек.

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