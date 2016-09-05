Основатель «ВымпелКома» «ошарашен» подозрениями в адрес Слободина

Дмитрий Зимин, почетный президент компании «ВымпелКом», отвечая на вопросы корреспондента радиостанции «Говорит Москва», заметил, что он мало знаком с Михаилом Слободиным.

ТАСС сообщает об интервью Дмитрия Зимина и цитирует его слова о том, что он «ошарашен» последними новостями в адрес гендиректора «ВымпелКома».

Причастность главы «ВымпелКома» Михаила Слободина к делу о передаче экс-руководству Республики Коми взятки в размере более 800 млн рублей, еще предстоит установить — Следственный комитет России только сегодня объявил о том, что Слободин стал фигурантом уголовного процесса, о чем сообщали ранее «Известия».