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Основатель «ВымпелКома» «ошарашен» подозрениями в адрес Слободина

Дмитрия Зимина крайне удивила возможность причастности Михаила Слободина к делу о взятках

Дмитрий Зимин, почетный президент компании «ВымпелКом», отвечая на вопросы корреспондента радиостанции «Говорит Москва», заметил, что он мало знаком с Михаилом Слободиным.

ТАСС сообщает об интервью Дмитрия Зимина и цитирует его слова о том, что он «ошарашен» последними новостями в адрес гендиректора «ВымпелКома».

Причастность главы «ВымпелКома» Михаила Слободина к делу о передаче экс-руководству Республики Коми взятки в размере более 800 млн рублей, еще предстоит установить — Следственный комитет России только сегодня объявил о том, что Слободин стал фигурантом уголовного процесса, о чем сообщали ранее «Известия».

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Известия // понедельник, 5 сентября 2016 года

Основатель «ВымпелКома» «ошарашен» подозрениями в адрес Слободина

Дмитрия Зимина крайне удивила возможность причастности Михаила Слободина к делу о взятках

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