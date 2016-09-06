Ольга Васильева пересмотрит образовательные стандарты

Глава Минобрнауки Ольга Васильева дала поручение конкретизировать федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) общего образования, разработанные при предыдущем руководстве ведомства.

Как выяснили «Известия», в министерстве разработан и уже находится на согласовании проект приказа «О рабочей группе по детализации требований к планируемым результатам воспитания в федеральных государственных образовательных стандартах общего образования».

«Разработать и представить руководству Министерства образования и науки Российской Федерации предложения по внесению изменений в ФГОС в части требований к личностным результатам освоения примерной основной образовательной программы, а также изменений в программу духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования и программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего и среднего общего образования в срок до 1 октября 2016 г.», — говорится в проекте приказа, копия которого есть в распоряжении «Известий».

Контроль за исполнением приказа глава ведомства, согласно документу, оставляет за собой.

Как заявил «Известиям» член Совета по русскому языку при президенте, председатель региональной общественной организации «Независимая ассоциация словесников» Роман Дощинский, который должен войти в рабочую группу, аналогичные приказы, скорее всего, будут приняты и по конкретным предметам.

К нынешнему учебному году уже действуют ФГОСы для начальных классов и для 5–6-х классов. В ближайшие годы вступят в силу и стандарты для старших классов.

По мнению Романа Дощинского, нынешние стандарты действительно очень абстрактны и не дают учителям должного представления о том, что обязаны знать их ученики.

— Поставлены лишь условные цели, — сказал он. — Более того, эти стандарты требуют еще каких-то документов, в частности, примерных основных образовательных программ. Зачем создавать документ, потом к нему прикладывать другой, третий и еще называть это примерным?

По его мнению, одной из задач ведомства в ближайшее время будет конкретизация документов.

— Учитель должен понимать, что он должен научить детей, к примеру, выделять приставку в слове или уметь ставить –н и –нн в прилагательных. Сейчас в ФГОСах этого нет. В отличие от предыдущих стандартов 2004 года, которые содержали такие вещи. Непонятно даже, как должен выглядеть единый государственный экзамен (ЕГЭ) по новым стандартам — в них нет содержания, — подчеркнул эксперт.

Он обратил внимание, что в нынешних условиях ЕГЭ, вокруг которого на этапе его внедрения кипело столько страстей, остался единственным инструментом, дающим каждому учителю в России представление, чему он должен научить детей.

Роман Дощинский напомнил, что о необходимости конкретизации образовательных стандартов много говорили и при предыдущем руководстве министерства, тем более что на этот счет были поручения президента, однако, по его мнению, в большей степени в ведомстве «создавали видимость».

Профессор Высшей школы экономики, главный редактор журнала «Директор школы» Константин Ушаков считает, что то, что названо сейчас федеральными стандартами, на самом деле таковым не является.

— Стандарт подразумевает инструмент измерения, — сказал он «Известиям». — А их нет, поэтому трактовать его можно в зависимости от уровня трактующего. Если у нас есть стандарт, значит, мы на выходе должны получить деталь с определенными параметрами, которые можно измерить. А здесь этого нет.

Разработка такого инструментария — это очень серьезная работа, подчеркнул Константин Ушаков.

— Надеюсь, это не будет сделано поспешно, как, допустим, были сделаны контрольно-измерительные материалы по ЕГЭ, где было столько ляпов вначале, — подытожил эксперт.

В пресс-службе Минобразования не смогли оперативно прокомментировать нововведение.